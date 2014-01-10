Головне за день: огляд топ-новин

Україна може отримати в Росії $ 6 млрд на розвиток атомної енергетики

За словами урядового уповноваженого з питань співробітництва з Російською Федерацією Валерія Мунтіяна, такі домовленості були досягнуті в ході засідання Російсько-Української міждержавної комісії.

Україна задовольнила запит РФ про арешт нерухомості Березовського - генпрокурор РФ

Українська сторона задовольнила запит Росії про накладення арешту на нерухомість Бориса Березовського.

"Україна задовольнила запит про накладення арешту на нерухоме майно Бориса Березовського, а також на акції в належних йому компаніях. Сербським судом продовжує розглядатися запит про накладення арешту на акції 8 компаній, що належали Березовському", - сказав генпрокурор РФ Юрій Чайка.

У 2015 році Україні бракуватиме 170 тисяч IT-фахівців

В Україні дефіцит кадрів у сфері інформаційних технологій в 2015 році складе 170 тис. осіб, йдеться в повідомленні прес-служби Держагентства з питань науки, інновацій та інформатизації (Держінформнауки).

15 січня у Сенаті США відбудуться слухання щодо України

Слухання щодо України в Сенаті США призначені на 15 січня. Ініціював слухання голова комітету з закордонних справ Сенату Роберт Менендес.

Суддя виголосив вирок "васильківським терористам"

Всім фігурантам "васильківської справи" присудили по 6 років ув'язнення.

Як передає кореспондент УНІАН, після оголошення вироку в приміщенні Києво-Святошинського районного суду почалася бійка між працівниками міліції та активістами, які прийшли на судове засідання.

У Росії затримали підозрюваних у скоєнні теракту в П'ятигорську

Затримано можливих виконавців теракту в П'ятигорську.

"У ході попереднього розслідування від вказаних осіб отримані зізнавальні свідчення у скоєнні даного злочину, а також у підготовці більш масштабного теракту. Кримінальні справи порушено за статтями 105, 205 і 317 КК РФ", - повідомили в НАК.

За фактом пожежі на фабриці в Харкові відкрито кримінальне провадження

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула, розслідування ведеться за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), яка передбачає від 3 до 8 років в'язниці.

Учасники Автомайдану розповіли про репресії з боку ДАІ

На майже тисячі учасників Автомайдану чиниться тиск з боку правоохоронних органів.

За його словами, до близько 500 учасників Автомайдану приходили правоохоронці, а "ще великій кількості телефонували".

Метеорологи пояснили зв'язок між рекордними холодами в США і теплою зимою в Європі

Природні кліматичні коливання стали причиною того, що рекордні холоди в Північній Америці супроводжуються незвично теплою зимою в Центральній і Східній Європі.

13 млрд євро, виділених на організацію Олімпіади в Сочі, були вкрадені - МОК

30% грошей, виділених на організацію Олімпійських ігор у Сочі, були вкрадені. До такого висновку дійшов Міжнародний олімпійський комітет.

Китай визнав за собою статус лідера за обсягами торгівлі

Обсяг міжнародної торгівлі Китаю вперше в історії перевищив позначку в чотири трильйони доларів: за підсумками 2013 експорт та імпорт КНР збільшилися на 7,6 відсотка до 4,16 трильйона доларів.