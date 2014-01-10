Головне за день: огляд топ-новин
Україна задовольнила запит РФ про арешт нерухомості Березовського, 15 січня в Сенаті США відбудуться слухання з України, суддя оголосив вирок "васильківських терористів", а Китай визнав за собою статус лідера за обсягами торгівлі
Україна може отримати в Росії $ 6 млрд на розвиток атомної енергетики
За словами урядового уповноваженого з питань співробітництва з Російською Федерацією Валерія Мунтіяна, такі домовленості були досягнуті в ході засідання Російсько-Української міждержавної комісії.
Україна задовольнила запит РФ про арешт нерухомості Березовського - генпрокурор РФ
Українська сторона задовольнила запит Росії про накладення арешту на нерухомість Бориса Березовського.
"Україна задовольнила запит про накладення арешту на нерухоме майно Бориса Березовського, а також на акції в належних йому компаніях. Сербським судом продовжує розглядатися запит про накладення арешту на акції 8 компаній, що належали Березовському", - сказав генпрокурор РФ Юрій Чайка.
У 2015 році Україні бракуватиме 170 тисяч IT-фахівців
В Україні дефіцит кадрів у сфері інформаційних технологій в 2015 році складе 170 тис. осіб, йдеться в повідомленні прес-служби Держагентства з питань науки, інновацій та інформатизації (Держінформнауки).
15 січня у Сенаті США відбудуться слухання щодо України
Слухання щодо України в Сенаті США призначені на 15 січня. Ініціював слухання голова комітету з закордонних справ Сенату Роберт Менендес.
Суддя виголосив вирок "васильківським терористам"
Всім фігурантам "васильківської справи" присудили по 6 років ув'язнення.
Як передає кореспондент УНІАН, після оголошення вироку в приміщенні Києво-Святошинського районного суду почалася бійка між працівниками міліції та активістами, які прийшли на судове засідання.
У Росії затримали підозрюваних у скоєнні теракту в П'ятигорську
Затримано можливих виконавців теракту в П'ятигорську.
"У ході попереднього розслідування від вказаних осіб отримані зізнавальні свідчення у скоєнні даного злочину, а також у підготовці більш масштабного теракту. Кримінальні справи порушено за статтями 105, 205 і 317 КК РФ", - повідомили в НАК.
За фактом пожежі на фабриці в Харкові відкрито кримінальне провадження
Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула, розслідування ведеться за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), яка передбачає від 3 до 8 років в'язниці.
Учасники Автомайдану розповіли про репресії з боку ДАІ
На майже тисячі учасників Автомайдану чиниться тиск з боку правоохоронних органів.
За його словами, до близько 500 учасників Автомайдану приходили правоохоронці, а "ще великій кількості телефонували".
Метеорологи пояснили зв'язок між рекордними холодами в США і теплою зимою в Європі
Природні кліматичні коливання стали причиною того, що рекордні холоди в Північній Америці супроводжуються незвично теплою зимою в Центральній і Східній Європі.
13 млрд євро, виділених на організацію Олімпіади в Сочі, були вкрадені - МОК
30% грошей, виділених на організацію Олімпійських ігор у Сочі, були вкрадені. До такого висновку дійшов Міжнародний олімпійський комітет.
Китай визнав за собою статус лідера за обсягами торгівлі
Обсяг міжнародної торгівлі Китаю вперше в історії перевищив позначку в чотири трильйони доларів: за підсумками 2013 експорт та імпорт КНР збільшилися на 7,6 відсотка до 4,16 трильйона доларів.