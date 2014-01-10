Метеорологи пояснили зв'язок між рекордними холодами в США і теплою зимою в Європі

Про це журналістам на брифінгу в Женеві повідомила прес-секретар Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) Клер Нюлліс.

"Те, що ми бачимо, - частина природних кліматичних коливань. Хвилі Россбі - одна з причин того, що коли в США надзвичайно холодно, в Європі може бути тепліше, ніж зазвичай", - повідомила вона. Йдеться про планетарні низькочастотні хвилі, які є одним з факторів виникнення струменевих течій - сильних висотних вітрів, що дмуть із заходу на схід.

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"Не завжди відбувається так, це залежить від позиції струменевої течії, - пояснила вона, відповідаючи на запитання кор.ИТАР-ТАСС. - Подібне спостерігалося в 2010 році, коли в більшій частині Північної півкулі були зареєстровані дуже низькі температури взимку. Не завжди холод в США автоматично призводить до спеки в Росії, але зараз це саме так".

Жителі Сполучених Штатів випробували на собі в останні дні найсильніші морози за останні 20 років. Через "крижану воронку", що принесла в США повітряні маси з Північного полюсу, за даними ВМО, в 48 з 50 американських штатів (за винятком Аляски і Гаваїв) була зафіксована температура нижче точки замерзання. Як повідомляє кор. ИТАР-ТАСС в Лос-Анджелесі Олександра Урусова, температура на Східному узбережжі країни і на півдні місцями опускалася до мінус 40 градусів Цельсія. Рекорд був встановлений в одному з найбільших американських мегаполісів - Чикаго (штат Іллінойс), де термометри показали 27 градусів нижче нуля. Власні "морозні досягнення" також зафіксовані в Південній Кароліні, Флориді, Джорджії, Техасі, Міссурі і Нью-Йорку.

У Європі тим часом, навпаки, температура надзвичайно тепла. Так, у Франції в середу середні температури були на 5-9 градусів Цельсія вище норми. А на курорті Біарріц на Атлантичному узбережжі країни температура в 7 ранку четверга досягала 17,9 градуса Цельсія.