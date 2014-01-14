ЗМІ: Українська сталь зависла на складах, побивши п'ятирічний рекорд

Українські виробники сталі не змогли правильно спрогнозувати попит на свою продукцію, що призвело до накопичення запасів нереалізованого прокату на складах, повідомляє Комерсант-Україна.

Як заявили в ДП "Укрпромзовнішекспертиза", нарощування виробництва металопродукції в грудні 2013 року в умовах ослаблення попиту на зовнішніх ринках призвело до різкого зростання запасів прокату в портах - на 27% порівняно з кінцем листопада, до 2,2 млн т. Такої кількості ресурсів на складах не було, починаючи з кризового 2009 року.

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На думку експертів, причиною цього стали завищені очікування металургів на попит своєї продукції.

"Металурги також чекали повторення ситуації, коли на початку 2013 року ціни на продукцію металургії підскочили саме в I кварталі", - говорить старший аналітик ІК Dragon Capital Денис Саква.

Крім того, проблему поглибила політика посередників, спрямована на штучне зниження попиту.

"Посередники, які купують українську сталь, вирішили штучно знизити попит і таким чином домогтися падіння цін, щоб відбити збитки, зазнані ними у I кварталі минулого року", - зазначив віце-президент Української асоціації підприємств чорної металургії Сергій Грищенко.

На думку генерального директора Федерації металургів Сергія Притоманова, сумарні збитки металургів від завислих на складах запасів можуть досягнути $80-100 млн.