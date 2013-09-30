ЗМІ: Український ринок потерпає від дефіциту металобрухту

Тим часом експортери брухту, користуючись ліберальними умовами українського ринку, нарощують його поставки за кордон, повідомляє КоммерсантЪ-Украина.

За даними Міністерства доходів і зборів, за вісім місяців цього року імпорт брухту чорних металів у грошовому вираженні зріс на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до $52,9 мільйонів. Найбільше його імпортували з Казахстану (на $48,6 мільйона) і Молдови ($2,66 мільйона). Металобрухт є основною сировиною для електрометалургійних заводів - ДЕМЗ і "Інтерпайп -сталь", а також використовується класичними меткомбінатами як допоміжна сировина.

У ДЕМЗ розповіли, що зараз на ринку відзначається гострий дефіцит брухту і існує постійна загроза скорочення виробництва.

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За даними "Держзовнішінформу", влітку ціни на металобрухт на українському ринку знизилися з $295 до $263 за тонну. Аналітик ІК Eavex Capital Іван Дзвінка пояснює це погіршенням світової кон'юнктури ринку сталі і зниженням обсягів виробництва металопродукції в країні. У результаті, за даними " Укрпромзовнішекспертизи", частина українських заготівників брухту вирішили притримувати його на складах або експортувати до Туреччини, де ціни на $ 10/тонну вищі, ніж в Україні.

Так, за даними Міндоходів, якщо за підсумками семи місяців цього року експорт брухту чорних металів склав $3,33 мільйона, то в серпні він досяг $17,8 мільйона. "Механізмів , за допомогою яких можна було б змусити заготівників брухту постачати внутрішніх споживачів, просто немає. Поки є можливість експортувати брухт чорних металів, вони будуть притримувати його на складах" , - говорить аналітик проекту DELPHICA "Укрпромзовнішекспертизи" Юрій Добровольський.

Водночас, гендиректор Федерації металургів Сергій Притоманов вважає, що вирішити проблему нестачі брухту можна за рахунок розширення мережі брухтозаготівельних майданчиків самими металургами.