У Києві неповнолітній бризнув сльозогінним газом в обличчя співробітникові ДАІ

Як повідомила УНІАН прес-офіцер Шевченківського райуправління міліції Києва Наталія Калиновська, інцидент трапився сьогодні увечері.

За її словами, інспектори ДАІ, які несли службу на Бесарабській площі побачили бійку і намагалися припинити її, внаслідок чого один з учасників бійки бризнув інспекторові ДАІ в обличчя сльозогінним газом і намагався втекти.

Молодика затримали і доставили до територіального відділку міліції.

Як зазначила Калиновська, з'ясувалося, що правопорушником є 17-річний мешканець Львова, який під час спілкування з правоохоронцями виявив бажання давати свідчення в присутності адвоката, який згодом прибув до нього.

Разом з захисником прибув і народний депутат від "Свободи" Юрій Бублик, який дав особисте зобов'язання після складання адмінпротоколу на юнака доставити його до суду.

Після цього затриманого відпустили.

За словами Калиновської, на нього складено адмінпротокол за дрібне хулігантство та злісну непокору працівникові правоохоронних органів