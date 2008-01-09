Британські аналітики дали прогноз перспектив України у ЄС

Україна, Молдова чи Білорусь навряд чи приєднаються до Європейського Cоюзу до 2020 року. Такий прогноз міститься у дослідженні лондонського Центру Європейських реформ, передає Німецька хвиля. Утім, Україна, вважають автори дослідження, може стати серйозним претендентом на членство, якщо докладе зусиль. Дослідники намагалися розробити низку порад щодо того, яким чином ЄС може покращити свою роль у світі. Зокрема, конструктивно взаємодіяти із іншими глобальними гравцями – навіть недемократичними, чітко надаючи перевагу відносинам із США. ЄС має також продовжити розширення, приймаючи до лав організації країни, здебільшого, ісламського світу. Окрім цього, ЄС варто запропонувати співпрацю Росії, щоб забезпечити зміни у Білорусі, стабільність та єдність в Україні та вирішення заморожених конфліктів у Придністров’ї та на Кавказі. Водночас, зауважують автори, російська ворожість до західного втручання у цих регіонах, що час від часу межує з параноєю, навряд чи дозволить легко встановити стосунки довіри. Тому Євросоюзу, вважають автори дослідження, варто поважати російську чутливість, особливо в Україні, яка грала центральну роль у російській історії, культурній ідентичності, і все ще тісно пов’язана із російською економікою.