Політика не мала впливу на інфляцію - експерт

Інфляцію в 2007 році визначала сукупність зовнішніх і внутрішніх чинників, при цьому вплив політичної ситуації на значення показника був незначним.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ.

На його думку, політична ситуація, що склалася в країні, стала свого роду перевіркою стійкості української економіки до різних політичних змін, і можна говорити про те, що економіка більш менш справилася з такою перевіркою. У той же час на тлі достатньо високих темпів економічного зростання спостерігалося підвищення темпів інфляції.

І.БУРАКОВСЬКИЙ вважає, що основними причинами прискорення інфляції цього року стали підвищення цін на газ і на нафту, а також зростання цін на комунальні послуги разом з подорожчанням продуктів харчування.

При цьому він зазначив, що тенденція до прискорення темпів інфляції простежується, починаючи з 2004 року. «Ця тенденція полягає в тому, що темпи різних грошових виплат, в цьому разі не йдеться тільки, скажімо, про виплати по догляду за дитиною, різні соціальні виплати тощо. В цілому, грошові виплати - це і зарплати, приміром, і останнім часом сюди додалися, кредити банків споживчих. В цілому, все це привело до того, що грошові виплати, починаючи приблизно з 2004 року, темпи їх зростання, перевищують темпи зростання продуктивності економіки. Грубо кажучи, платоспроможний попит обганяє можливості української економіки, за рахунок цього, природно, ростуть ціни. І, як на мене, це проблема, котра носить у певному плані фундаментальний або системний характер, і вирішувати її необхідно - проводити загальний зріз, структурні реформи, пов`язані з розширенням конкуренції і підвищенням ефективності економіки в цілому», - сказав І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Що ж до впливу політичної ситуації, що склалася в 2007 році, на показник інфляції, то він вважає, що політичний чинник зовсім не був визначальним. «Я б сказав, що, на мій погляд, цього року він (політичний чинник – УНІАН) є третьорядним, а не другорядним, - підкреслив І.БУРАКОВСЬКИЙ. - Хоча зрозуміло, що традиційно уряд, який перебуває при владі, намагається загальмувати інфляцію. Були свого роду домовленості, до речі, не до кінця зрозумілі домовленості з окремими виробниками. Що їм було обіцяно за те, щоб протягом якогось періоду часу вони не підвищували ціни або не переглядали ціни, а потім вони все одно їх підвищували? І тут є цілий ряд запитань. Напевно, будь-який уряд напередодні виборів намагається інфляцію припинити».

На думку І.БУРАКОВСЬКОГО, нинішні інфляційні процеси, з одного боку, є фактично платою за відсутність структурних та інституційних реформ. З другого боку, це деякою мірою віддзеркалення тих процесів, які відбуваються практично в усьому світі. «Так, на сьогодні в усьому світі існує значний попит на сільськогосподарську продукцію і на продукти харчування. Тут ідеться про поєднання внутрішніх і зовнішніх чинників. І якщо аналізувати так, то інфляція, з одного боку, є інтелектуальним викликом для уряду. Тобто, уряд має адекватно оцінити, які існують причини. А з іншого боку, це й інструментальний виклик - яка політика має бути використана для того, щоб реально з інфляцією боротися, а не стимулювати інфляційні очікування», - зазначив І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Він вважає, що коли сьогодні уряд визначається з переліком проблем, які потрібно вирішити насамперед, він повинен у стратегічному плані сформувати антиінфляційний пакет заходів, які б носили як короткостроковий, так і довгостроковий характер. «Адже на сьогодні не існує чарівних способів, які дозволяють сьогодні на завтра інфляцію, умовно кажучи, забити в нуль», - сказав експерт. При цьому інфляційний пакет має бути чітко скоординований з Національним банком України. «У зв`язку з цим буде дуже важливо, як буде переглянутий держбюджет у березні 2008 року. Адже зрозуміло, що бюджет, з яким ми увійшли в цей рік, він є багато в чому політико-технічним документом. Політико – оскільки це була перша політична акція нового уряду, а технічним – бо всі чудово розуміють, що в основному це стара бюджетна база, напрацьована попереднім урядом. Але зрозуміло, що багато речей слід міняти, хоча б виходячи з того, що вже змінилися ті макроекономічні передумови, на основі яких формувався бюджет», - підкреслив І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2007 року проти грудня 2006 року склала 16,6%, в січні-грудні 2007 року проти січня-грудня 2006 року - 12,8%. Інфляція в грудні проти листопада ц.р. склала 2,1%, в січні-грудні (до грудня 2006 року) - 16,6%.

При формуванні держбюджету на 2007 рік Кабмін виходив з прогнозу показника інфляції 7,5%, зростання ВВП - 6,5%, зростання промислового виробництва - 8%.

У травні Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозував інфляцію в Україні на рівні 7,2%, зростання ВВП - на рівні 5,8%. У листопаді банк поліпшив прогноз зростання ВВП України в поточному році до 6,8% і погіршив прогноз інфляції - до 11,5%

У жовтневому прогнозі Міжнародний валютний фонд погіршив дані щодо інфляції в Україні в 2007 році з 11,3% до 11,5%.

У листопаді Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні з 9,7% до 12,5%.

Інфляція за підсумками 2006 року склала 11,6%, в 2005 році - 10,3%.