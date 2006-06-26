Тігіпко став причетним до Світової організації бізнесу

Рішенням засідання правління Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (УНК МТП) голова правління АКБ “ТАС-Комерцбанк” Сергій ТІГІПКО обраний віце-президентом УНК МТП із питань банківської діяльності на громадських засадах. Про це УНІАН повідомили в прес-службі банку.

Як йдеться в повідомленні, також рішенням засідання правління УНК МТП головою комісії УНК МТП із питань банківської діяльності було обрано заступника голови правління АКБ «ТАС-Комерцбанк» Романа ГОРОХОВСЬКИХ.

Довідка УНІАН. Український національний комітет Міжнародної торгової палати (УНК МТП) є представництвом Світової організації бізнесу в Україні.

Одним із ключових завдань статутної діяльності УНК МТП є донесення позиції світового бізнесу з найактуальніших питань економічної діяльності до структур державної влади України. У складі УНК МТП діє 11 профільних комісій, що регулюють різні напрямки економічної діяльності й відповідають структурі Міжнародної торгової палати.

АКБ «ТАС-Комерцбанк» (у 1991-1996 рр. - Інноваційний банк «Інтелект», в 1996-2001 рр. - АКБ «Київ-Приват») - материнський банк банківського холдингу ФГ «ТАС». АКБ «ТАС-Комерцбанк» - материнський банк Банківського холдингу ФГ “ТАС”.

На 1 квітня 2006 року активи банку становили 2 млрд. 243 млн. грн., зобов`язання – 1 млрд. 952 млн. грн., капітал - 217,458 млн. грн., фінансовий результат - 7,367 млн. грн.

Основними акціонерами банку є ЗАТ “Страхова група “ТАС”, у власності якого знаходиться 90,06% статутного капіталу, і ЗАТ «Страхова компанія «ТАС-капітал», яке володіє 9,93% статутного капіталу Банку (дані станом на 01.04.2006 р.).

Власниками АКБ «ТАС-Комерцбанк» називають Сергія й Наталію ТІГІПКО.