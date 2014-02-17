Відповідальність за спалення активіста в Запоріжжі взяли на себе "Привиди Севастополя".

Про це 16 лютого повідомили в ефірі Hromadske.TV, пише Українська правда.

"Активісти організації у своєму відеозверненні, яке пізніше досить швидко було видалено з сервісу Youtube, досить детально описали, як вони це зробили. Чоловік у балаклаві на голові взяв на себе відповідальність за "перезавантаження", тобто спалення автівки та активіста", - повідомили в ефірі.

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У свою чергу активіст з Запоріжжя Тарас Білка повідомив, що активісти з організації вже створили свої філії – у Запоріжжі, Дніпропетровську та Донецьку, де "проводять свої "перезавантаження, але нікого не підтримують і будуть мститися "майданутим".

"Дружина загиблого на звязок не виходить, жодних подробить загибелі активіста немає. Єдине, що відомо від його знайомого, що у Синенка дійсно був невеликий кредитний борг у сумі 50 тис. грн., але в нього машина коштувала дорожче", - зазначив Білка.

Таким чином, на його думку, версія міліції про суїцид активіста через заборгованість не реальна.

"Разом з тим експерти з правоохоронних органів зазначили мені у приватних розмовах, що вірогідність того, що йому в машину вистрілили в бак, від чого вона загорілася – дуже мала", - додав Білка.

У свою чергу Ігор Артюшенко – активіст запорізького Євромайдану –зазначив на своїй сторінці у Facebook, що загиблий "не мав жодних істотних фінансових проблем, а його статки значно перевищували ці боргові забов`язання".

"Версія правоохоронців розроблена тільки з однією метою — не займатись розкриттям цієї справи, не шукати винних у вбивстві", - упевнений Артюшенко.

Також він заявив, що Синенко "дійсно був учасником Євромайдану в Запоріжжі, ходив на недільні акції, брав участь у Автомайдані, допомагав у справах, їздив на подібні акції в Дніпропетровськ".

"Чи могли бути в нього проблеми з "різним елементом" через активну громадську позицію? Звичайно, що це могло мати місце", - зауважив Артюшенко.

Як відомо, у Запоріжжі було вбито активіста Автомайдану. За попередньою інформацією, невідомий вистрілив в бензобак автомобіля, в якому перебував загиблий, після чого авто вибухнуло.

В МВС заявили, що інформація про участь загиблого запорізького активіста у протестних рухах не знайшла об’єктивного підтвердження в ході перевірки, а загинути Синенко міг в результаті самогубства через кредитні зобовязання.