Росія припинила виготовлення того діоксину, яким отруїли Ющенка

Генеральна прокуратура України на свій запит отримала відповідь від Генпрокуратури Російської Федерації, в якій зазначається, що діоксин тієї формули, який було виявлено в організмі Президента України Віктора ЮЩЕНКА, на території Росії не виготовляється.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Ми отримали відповідь, і російська сторона повідомляє, що діоксин з тією формулою, яку ми вказали у нашому листі, у них не виготовляється», сказав він, додавши при цьому, що в отриманому повідомленні вказується, що діоксин, формула якого цікавить українську сторону, виготовлявся у Росії колись раніше, однак за межі країни не вивозився.

Водночас, О.МЕДВЕДЬКО зауважив, що днями Генпрокуратура надіслала до своїх російських колег ще одного листа з проханням надати більш уточнену відповідь.