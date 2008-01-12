Чоловік, застреливши дружину, з другої спроби вчинив самогубство

Чернігівські правоохоронці розслідують загибель молодого подружжя – старшого психолога батальйону патрульно-постової служби міліції та її чоловіка – менеджера з продажу комп`ютерної техніки.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв`язків УМВС в Чернігівській області.

Труп 24-річної жінки з вогнепальним пораненням голови виявили у її власному автомобілі "Міцубісі-Лансер" в одному з віддалених мікрорайонів Чернігова. Бокове скло автомобіля було розбите. Чоловіка, з яким вони одружилися навесні минулого року, знайшли повішеним в альтанці неподалік.

З місця події вилучено обріз рушниці калібру 5,6 мм та шматок електрокабеля. Правоохоронці припускають, що чоловік застрелив дружину, а потім двічі спробував вчинити самогубство. Проте перша спроба була невдалою – обірвався кабель.

Наразі проводиться експертиза, вивчаються відбитки пальців на обрізі. Серед інших розглядається версія вбивства через ревнощі. Слідство триває.