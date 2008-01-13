Тимошенко: байдуже як називати Фонд держмайна, аби не був осередком корупції

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що наступного тижня уряд завершить усі кадрові призначення, які повинні здійснюватися шляхом голосування у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам у Кабінеті міністрів.

«Я думаю, що наступного тижня ми завершимо формування всіх кадрових позицій, які призначаються через Верховну Раду. Я хочу вірити в те, що ми завершимо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, прем`єр-міністр не уточнила можливі кандидатури на посади голови Фонду державного майна й віце-прем`єр-міністра.

За її словами, до функціональних обов`язків майбутнього віце-прем`єр-міністра входитимуть питання паливно-енергетичного комплексу, промисловості та природних ресурсів.

Ю.ТИМОШЕНКО також не уточнила можливих термінів реорганізації Фонду держмайна у відповідне міністерство.

«Зараз наша мета – призначити голову Фонду держмайна й зробити так, щоб ФДМ не був осередком корупції в країні, як це було в останні 17 років. Мені хотілося б, щоб, як це не називалося – фонд або міністерство, щоб він чесно і ефективно для держави виконував свої функції», - пояснила вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, останнім часом Фонд держмайна був осередком «знищення вартості державної власності й прозорості в трансформації форм власності».