НУ: плани Черновецького відтворити пам’ятки культури - авантюра

Депутат Київради, член фракції «Наша Україна» Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ вважає, що реалізація “авантюрних” планів керівництва Києва щодо відтворення пам’яток завдадуть шкоду історично-культурному середовищу міста.

Про це йдеться в переданих УНІАН коментарях Д.АНДРІЄВСЬКОГО до програми дій Головного управління охорони культурної спадщини на 2008-2012 роки.

«Реалізація авантюрних планів Київської міської державної адміністрації на чолі з ЧЕРНОВЕЦЬКИМ може завдати непоправної шкоди й так вже сплюндрованому історично-культурному середовищу столиці», - заявив Д.АНДРІЄВСЬКИЙ.

За його інформацією, програмою діяльності ГУ охорони культурної спадщини на найближчі роки заплановано відтворення культурного комплексу Гете на Контрактовій площі. “Фактично йдеться про втілення у життя проекту двохсотлітньої давності, який вже не вписується в сучасні реалії Подолу і призведе до знищення останніх незабудованих сквериків у цій частині старого міста”, - сказав депутат.

Також, за даними Д.АНДРІЄВСЬКОГО, до 2012 року заплановано «відтворити» дзвіницю Кирилівського монастиря та Собор Військово-Микільського монастиря.

“У першому випадку йдеться про будівництво, котре потенційно може загрожувати пам`ятці XII-XVII століть Кирилівській церкві. У другому ж взагалі важко зрозуміти, де має бути відбудовано собор, адже на місці знесених в 1930-ті роки будівель Микільського монастиря вже розташовані будівлі (колишній Палац піонерів та готель «Салют»)», - зазначив депутат.

Він також назвав «кумедною» обіцянку «вже цього року завершити роботи з реставрації Золотих воріт». Зокрема, за його словами, якщо йдеться про павільйон, збудований у 1982 році, то КМДА вже звітувала про закінчення ремонту цього об`єкту, у зв`язку з чим були влаштовані “помпезні урочистості”.

“Якщо ж йдеться про залишки автентичних Золотих воріт, то тут також мова може йти не про реставраційні, а лише про роботи з консервації”, - зауважив Д.АНДРІЄВСЬКИЙ.

Він висловив переконання, що від команди «професіоналів» нинішньої київської влади “не можна чекати бережного ставленні до культурної спадщини столиці” зважаючи на те, що минулого року були знищені кілька споруд Київської фортеці, а територія старого міста “нещадно пошматована під забудову”.