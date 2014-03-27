Мінкульт хоче повернути дублювання іноземних фільмів українською

Міністерство культури ініціює прийняття нормативних актів, які відновлять практику обов'язкового дублювання українською мовою іноземних фільмів, яке було скасоване за часів президентства Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр культури Євген Ніщук.

“Що стосується дублювання, то це дуже близька для мене тема, оскільки я безпосередньо займався дублюванням та озвучуванням багатьох фільмів. Міністерство культури буде вносити пропозиції до Верховної Ради, щоб повернути українське дублювання фільмів”, - сказав Ніщук.

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За словами міністра, йдеться як про прийняття відповідної постанови уряду, так і врахування цього моменту в мовному законопроекті.

Як сказав Ніщук, дублювання українською не стосуватиметься фільмів, які в оригіналі озвучені російською мовою.