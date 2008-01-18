У Чернігові викрали пенсіонерку

У Чернігові співробітники управління боротьби з організованою злочинністю УМВС в області розслідують кримінальну справу щодо чотирьох жителів міста, які незаконно заволоділи квартирою пенсіонерки.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків УМВС в області, зловмисники незаконно позбавили волі жінку, пенсійного віку й утримували її протягом тижня у заміському приміщенні. Злочинці заплатили три тисячі доларів державному нотаріусу однієї з чернігівських нотаріальних контор за складання та нотаріальне посвідчення без участі власників доручення на право розпорядження усім належним їм майном. Потім квартира була продана.

За тиждень власницю квартири відпустили, проте повернувшись додому, вона не змогла потрапити до помешкання, оскільки в дверях був вставлений новий замок. Жінка звернулася до міліції.

Наразі один із зловмисників перебуває у розшуку, інші затримані. Слідство у справі триває.