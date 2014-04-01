Україна може втратити весь океанський риболовецький флот через анексію Криму – експерти
Голова «Асоціації рибалок України» зазначив, що океанський риболовецький флот є одним із джерел притоку іноземної валюти в Україну.
Через російську анексію Криму Україна може втратити всі 7 суден океанського риболовецького флоту, які приписані до севастопольського порту. Про це заявив голова громадської організації «Асоціація рибалок Криму» Сергій Яценко сьогодні на прес-конференції.
«Сім суден океанського флоту зараз перебувають на промислі в океані, й керівництво Криму дало установку цим суднам повертатися до Севастополя й підняти російські прапори», - сказав Яценко.
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За його словами, капітани суден поки не ухвалили рішення про подальші дії й наразі всі вони працюють під українськими прапорами і в рамках українських міжнародних квот із рибного промислу в світовому океані.
За даними громадської організації «Асоціація рибалок України», українські рибалки в 2013 році виловили 216 тис. тонн риби, з яких 98 тис. тонн припало саме на океанічний флот.
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Голова асоціації Олександр Чистяков зазначив, що океанський риболовецький флот є одним із джерел притоку іноземної валюти в Україну, оскільки велика частина океанського улову була реалізована за кордоном й лише 8-10% - серед українських споживачів.
Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму самопроголошена влада оголосила про націоналізацію українських державних підприємств, що знаходяться на території півострова та їх перехід у російську власність. Також російський спецназ захопив більшість суден військово-морського флоту Збройних сил України.
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Юридичний статус націоналізованих підприємств залишається невизначеним, оскільки ні українська влада, ні міжнародне співтовариство не визнали відділення Криму.
Довідка УНІАН. Обсяг українського ринку риби й рибних продуктів оцінюється в 12 млрд грн на рік, із яких лише 15% доводиться на вітчизняне виробництво, при цьому близько 70% рибної продукції Україна імпортує з Норвегії.