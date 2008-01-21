Ющенко розраховує, що туристи, як приїдуть на Євро-2012, залишаться надовго

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив впродовж двох тижнів сформувати національних реєстр доріг в рамках підготовки до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Координаційної ради з підготовки до Євро-2012.

«Ми повинні мати чіткий реєстр, який забезпечує зв’язок між шістьма містами проведення Євро-2012", - наголосив Президент.

Він підкреслив, що створення мережі доріг є одним із зобов’язань України перед УЄФА.

За його словами, автомобільна мережа повинна забезпечити пересування туристів як між містами, де проводяться матчі Євро-2012, так і з країнами-сусідами.

Також глава держави звернув увагу на необхідність розбудови аеропортів та портів.

Крім того, В.ЮЩЕНКО зауважив, що в контексті підготовки до Чемпіонату Секретаріат Президента впродовж семи днів має підготувати зміни до ряду законів, які він готовий подати на розгляд ВР як невідкладні.

В.ЮЩЕНКО також наголосив на важливості підготовити до 2012 року національні парки, заповідники, рекреаційні території.

«Ми ставимо за мету, що 1 млн. туристів, на яких ми очікуємо, відвідають Євро-2012, а після матчів затримаються в Україні на багато тижнів для відпочинку та екскурсій», - додав він.