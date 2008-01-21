ДТП на Київщині: загинуло троє людей
12:38, 21 січня 2008Суспільство
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Volkswagen виїхав на зустрічну смугу
Вчора близько 7-ї години ранку на 20-му км автодороги “Бориспіль-Дніпропетровськ” у Київській області автомобіль Volkswagen Transporter виїхав на зустрічну смугу, з`їхав у кювет, де врізався у дерево.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій і двої пасажирів загинули на місці пригоди, а ще дві особи отримали тілесні ушкодження.
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