ДТП на Київщині: загинуло троє людей

Вчора близько 7-ї години ранку на 20-му км автодороги “Бориспіль-Дніпропетровськ” у Київській області автомобіль Volkswagen Transporter виїхав на зустрічну смугу, з`їхав у кювет, де врізався у дерево.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій і двої пасажирів загинули на місці пригоди, а ще дві особи отримали тілесні ушкодження.