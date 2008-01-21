З київського метро робитимуть «шоколадну цукерку»

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» планує цього року "освіжити" 12 станцій метро, витративши на ці роботи близько 6 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник КП «Київський метрополітен» Петро МІРОШНИКОВ.

Він підкреслив, що перед керівництвом метрополітену поставлено завдання зробити з метро до 2012 року «не просто льодяник, а шоколадну цукерку». Планується «освіжити» до того часу всі станції Київського метро, додав він.

«Станції всі будуть задіяні в цьому, хоча різною мірою», - сказав П.МІРОШНИКОВ.

Але в найближчі плани, за його інформацією, включено 12 станцій з найбільшим пасажиропотоком. (Всього в київському метро на сьогодні 45 станцій – УНІАН).

«Цього року ми плануємо близько 6 млн. грн. направити на всілякі ремонти з освіження станцій. Це обов`язково будуть станції центральної частини Києва, де великий пасажиропотік, і крайні, кінцеві станції, на яких також багато пасажирів. Я думаю, що це буде 12 станцій», - сказав начальник метрополітену.

До фінансування таких робіт будуть залучені, зокрема, кошти від розміщення реклами в метро. За даними П.МІРОШНИКОВА, в 2007 році від реклами метрополітен одержав близько 7 млн. грн., щомісячний дохід від реклами становить близько 500 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, за словами П.МІРОШНИКОВА, кошти, які одержує Київський метрополітен від обклеювання станцій рекламою, дозволяють комунальному підприємству частково покривати витрати, пов`язані з економічно необгрунтованим на сьогоднішній день тарифом на перевезення пасажирів.