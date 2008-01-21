Західноукраїнські НПЗ просять владу не обмежувати реалізацію їх нафтопродуктів

Керівництво ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина" (Дрогобицький НПЗ, Львівська обл.) і ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (Надвірнянський НПЗ, Івано-Франківська обл.) звернулися з офіційним листом до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і міністра палива та енергетики України Юрія ПРОДАНА з проханням вжити заходів щодо скасування наказу Держспоживстандарту, що забороняє реалізацію нафтопродуктів із підвищеним вмістом сірки до завершення реконструкції на підприємствах.

Про це йдеться в зверненнях двох західноукраїнських НПЗ, тексти яких має в своєму розпорядженні УНІАН. Звернення підписав голова правління НПК "Галичина" Олександр ЛАЗОРКО й голова правління "Нафтохімік Прикарпаття" Олександр ШИЛЯЄВ.

Підприємства зазначають, що Держспоживстандарт із невідомих причин своїм наказом №8 від 16 січня 2008 року скасував дію наказу №397 від 27 грудня 2007 року, яким було внесено зміни до ДСТУ 38680-99 "Паливо дизельне. ТУ" і ДСТУ 4063-2001 "Бензини автомобільні. ТУ", що дозволяють до 1 січня 2011 року виробляти даним підприємствам дизельне паливо з масовою часткою сірки до 0,5% і бензин – до 0,1% внаслідок відсутності на цих НПЗ процесів гідроочищення дизельного палива та ізомеризації бензину.

"Таке рішення ставить підприємство в умови повного закриття, що викличе економічну й соціальну напругу в регіоні з усіма наслідками, що з цього витікають ", – зазначено в зверненні ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття".

"Наказ №8 перекреслює всі наміри нашого підприємства щодо реалізації планів виробництва нафтопродуктів у 2008 році, що значно погіршує ситуацію з фінансування робіт із реконструкції підприємства й створює соціальну напругу в регіоні. Дана ситуація призведе до звільнення з роботи 1500 осіб, а з урахуванням їхніх сімей без стабільного доходу залишаться до 5000 осіб", – сказано в зверненні НПК "Галичина".

А в цілому, рішення Держспоживстандарту призведе обидва західноукраїнських НПЗ до зупинки виробництва з вимушеним звільненням близько 5 тисяч (із 6 тисяч) працівників.

При цьому підприємства повідомляють, що наслідком зупинки заводів буде помітне недонадходження значних коштів до бюджетів усіх рівнів, а також може призвести до дефіциту нафтопродуктів у Західному регіоні України й дестабілізації цін на нафтопродукти.

Також у зверненні зазначено, що підприємства повністю виконують узяті на себе зобов`язання щодо реконструкції та модернізації заводів відповідно до розроблених і затверджених планів реконструкції. Так, тільки в 2007 році НПК "Галичина" освоїв 142,8 млн. грн. інвестицій, а "Нафтохімік Прикарпаття" – 131 млн. грн. А до 2011 року планується інвестувати ще близько 2 млрд. дол.

Довідка УНІАН. ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (Надвірнянський НПЗ, Івано-Франківська обл.) - одне з найстаріших українських нафтопереробних підприємств зі щорічною потужністю 2,6 млн. тонн.

У 2007 році "Нафтохімік Прикарпаття" скоротив переробку нафти на 34,5%, порівняно з 2007 роком, до 861,9 тис. тонн, виробництво бензину - на 21,3%, до 261,1 тис. тонн, дизельного палива – на 32,5%, до 322,6 тис. тонн, мазуту – на 52,8%, до 104,6 тис. тонн.

ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина" (Дрогобицький НПЗ, Львівська обл.) має проектну потужність із переробки 4,3 млн. тонн сирої нафти на рік.

У 2007 році НПК "Галичина" скоротив переробку нафти на 19,6%, порівняно з 2006 роком, до 662,1 тис. тонн, збільшив виробництво бензину на 4,8%, до 195,6 тис. тонн, дизельного палива – скоротив на 21,7%, до 220,8 тис. тонн, мазуту – скоротив на 20%, до 216,4 тис. тонн.