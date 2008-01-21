Ющенко зустрінеться з Кондолізою Райс

У рамках візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Швейцарії запланована його зустріч з держсекретарем США Кондолізою РАЙС.

Про це В.ЮЩЕНКО повідомив в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

Він наголосив, що протягом трьох днів його перебування на Економічному форумі у Давосі в нього передбачено більше 15 двосторонніх зустрічей з керівництвом країн – учасниць форуму (В.ЮЩЕНКО 23-25 січня візьме участь в Економічному форумі в Давосі – УНІАН).

Президент підкреслив, що Україна їде на форум «з надзвичайно товстим портфелем питань до обговорення, і я думаю, що той український день, який ми плануємо провести у Давосі, буде цікавим для основних учасників форуму».

За словами В.ЮЩЕНКА, для України важливими є енергетичні питання. Зокрема, Україну цікавить просування проекту Одеса-Броди, питання інтегрованої системи електроенергетики між Україною і Євросоюзом. Також, сказав Президент, великі перспективи Україна покладає на видобування енергоносіїв на шельфі Чорного моря, і зараз іде активна розробка першого проекту з видобування нафти і газу на українському шельфі Чорного моря.

Актуальним, за словами В.ЮЩЕНКА, залишається і питання співпраці з іноземними інвесторами. Для цього, сказав він, у Давосі необхідно розкрити найбільш привабливі для співпраці теми, у тому числі це стосується підготовки України до проведення Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.