На станції метро “Вокзальна” в Києві людина кинулася під потяг

Сьогодні увечері на станції Київського метрополітену “Вокзальна” людина кинулася під потяг.

Як повідомили УНІАН у черговій частині охорони Київського метро, інформація про це надійшла о 19.22, після чого рух потягів було зупинено. На місце події прибули відповідні служби порятунку, міліції та прокуратури.

За інформацією співрозмовника агентства, особа, яка потрапила під перший вагон потягу, загинула.

Станом на 20.30 на місці події велися роботи з вилучення тіла з-під коліс потягу. Вхід та вихід до станції “Вокзальна” був обмежений.