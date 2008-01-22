На Майдані «б`ють Черновецького»

На Майдані Незалежності триває акція громадського об’єднання «Я – киянин», керівником якого є народний депутат, член депутатської групи «Народна Самооборона» в складі фракції НУНС Кирило Куликов, під назвою «Дай ляпаса Черновецькому». Як зрозуміло з назви, вона присвячена інциденту, який стався 18 січня в Секретаріаті Президента після засідання Ради національної безпеки та оборони.

Навпроти Софійської вулиці встановлено палатку ГО «Я - киянин», де демонструється фільм про Леоніда Черновецького «Земля в ілюмінаторі», а також стенд із зображенням Леоніда Чернівецького і фігури чоловіка у вишиванці, який дає ляпаса меру Києва. В рамках акції кожен бажаючий може безкоштовно сфотографуватись у вигляді того, хто дає ляпас, і згодом безкоштовно отримати фотографію. Киян, бажаючих сфотографуватись в якості учасника «історичної сцени», достатньо, повідомляє прес-служба "Народної Самооборони".

Також кожен може залишити свої побажання меру Києва Черновецькому на плакаті, і, отримати диск із фільмом «Земля в ілюмінаторі» і зелену стрічку в підтримку акції «Стоп. Черновецький». Крім цього, організатори акції закликають потренуватися давати ляпаса на боксерському тренажері у вигляді чоловічої фігури.

Акція «Дай ляпаса Черновецькому» триватиме кілька днів.