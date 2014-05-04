Філарет закликає РФ не провокувати нове кровопролиття в Україні

Про це йдеться у заяві патріарха Філарета з приводу ескалації насильства в Україні, текст якої передано УНІАН.

«Останні трагічні події в Україні нікого не можуть залишити байдужим. Внаслідок збройного протистояння знову ллється кров, гинуть люди. Проти нашої країни триває неоголошена війна», - наголосив предстоятель УПЦ КП.

«Трагедія сталася у Одесі, коли озброєні особи напали на ходу за єдність України, вбили кількох її учасників, чим спровокували реакцію опору. Внаслідок сутички в будинку профспілок сталася пожежа, в якій загинули десятки людей. Перед цим антиукраїнські активісти в Донецьку вчинили напад на мирний захід прихильників єдності України, учасники якого зазнали побиття. Протягом кількох тижнів м. Слов’янськ Донецької області фактично захоплене терористами, які беруть у полон заручників, катують та звіряче вбивають людей. Озброєні особи також захопили низку будівель органів державної влади і місцевого самоврядування у Донецькій та Луганській областях», - підкреслюється в заяві.Читайте такожДонецька епархиия УПЦ МП закликає громадян шукати компроміс і вирішувати проблеми мирним шляхом

Як наголосив патріарх, кожен громадянин має право мирно, без зброї висловлювати свої політичні переконання, але будь-які посягання на конституційний лад, єдність, територіальну цілісність та недоторканість кордонів України є не політичною діяльністю, а злочином, який має зупинятися та каратися згідно з законом.

«На останньому я хочу особливо наголосити – якими б не були явними і небезпечними злочини, вони мають зупинятися і каратися згідно до закону. За будь-яких обставин вчинення самосуду є неприпустимим, що засвідчує і Божий Закон, і людський», - йдеться в заяві.

За словами патріарха Філарета, численні неспростовні докази, на які також спирається у своїх висновках і міжнародне співтовариство, підтверджують, що за цим спалахом насильства і терористичними акціями стоять спеціальні служби Російської Федерації, відповідальність за дії яких лежить на політичному керівництві Росії та особисто її президентові.

«Службовці російських спеціальних підрозділів, завербовані ними агенти серед українських громадян, найманці з Росії роблять все для того, щоби роздмухувати протистояння, чинити провокації, примножувати жертви», - констатував глава УПЦ КП, додавши, що їхньою метою є руйнування української державності, створення приводу для відкритого збройного вторгнення Росії на територію України і окупації наших земель.Читайте такожПапа Римський привітав християн із Великоднем і побажав примирення в Україні

Крім того, зазначив патріарх, контрольовані російською владою ЗМІ продовжують небувалу за своїм розмахом кампанію брехні, що також є складовою частиною неоголошеної війни проти України. «Учасникам цієї кампанії слід пам’ятати, що свідоме примноження неправди є служінням сатані», - наголосив глава УПЦ КП.

При цьому він підкреслив, що, «чинячи зло, російська влада намагається приховати правду – так само, як це робилося під час окупації Криму, коли ця ж влада відмовлялася визнавати російську приналежність окупаційних військ. Але від Бога не сховати правди – Він все бачить і кожному відплатить згідно із заслуженим».

«Тому від імені Церкви ще раз закликаю керівництво Росії та його підлеглих і поплічників в Україні одуматися, зупинитися, не примножувати гріхів, не провокувати нове кровопролиття, не накликати на себе більший гнів Божий», - наголосив патріарх Філарет.

За його словами, «кожен, хто віддає злочинні накази на роздмухування в Україні громадянського протистояння і сепаратизму, на збройне захоплення державних приміщень, на вчинення провокацій, на пролиття крові та вбивства, кожен, хто фінансує ці дії, хто їм сприяє чи бере в них участь, хто перешкоджає припиненню таких злочинів – чинить гріх братовбивства, гріх Каїна, за який рано чи пізно дасть відповідь перед Богом».

При цьому глава УПЦ КП висловив переконання у необхідності широкого суспільного діалогу, об’єднання зусиль у побудові кращої України.

«Але конституційний лад, єдність, територіальна цілісність, недоторканість кордонів України є аксіомами, які ніхто не має права ставити під сумнів, незалежно від політичних переконань. У цих питаннях визначальною може бути воля лише всього народу України, а не окремих партій, груп чи мешканців певних територій», - наголошується в заяві.