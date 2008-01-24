Ющенко: Росія - наш вічний сусіда

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що інтеграція України в НАТО є суто внутрішнім питанням, хоча Україна готова вести діалог із російською стороною з питань колективної безпеки.

Про це він сказав на прес-конференції в Давосі (Швейцарія) у четвер.

"Питання, яку модель національної безпеки обрати, яку модель оборонної політики приймати, є виключно питанням національної компетенції", - сказав В.ЮЩЕНКО, коментуючи заяви російських політиків з приводу можливого погіршення російсько-українських взаємин у разі вступу України в НАТО.

Президент наголосив, що "українська нація в змозі відповісти на питання, як вона бачить в своїй перспективі організацію власної безпеки".

"Росія - історичний і стратегічний партнер України. Це наш вічний сусіда", - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, Україна своїми діями ніколи не провокуватиме конфлікт із Росією.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що порозумітися з РФ щодо форми колективної безпеки можна, потрібно лише сісти за стіл переговорів.

Президент наголосив, що Росія має право на власну позицію з даного питання. "Ми знайдемо десятки інструментів, щоб шанобливо поставитися до взаємної проблематики і поважати вибір однієї країни", - сказав він, висловивши думку, що українсько-російські переговори з даного питання приведуть до такого розуміння.