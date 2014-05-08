На Кіровоградщині на блокпості затримали п'ятьох озброєних чоловіків

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, під час спільної роботи правоохоронців та громадськості, які разом забезпечують охорону громадського порядку на блокпості при в'їзді до м. Олександрія, сьогодні зранку вдалося виявити та затримати озброєних чоловіків.

Вказані особи рухалися на кількох автомобілях в напрямку Олександрії. Під час особистого огляду у них виявлено та вилучено короткоствольну вогнепальну зброю, армійський штик-ніж, рацію, пластикові ленти із зажимами та нові сім-карти до мобільних телефонів. Вищевказані особи між собою пов’язані, відповідно до переговорів по радіохвилях рації.

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Окрім того, у них вилучено посвідчення працівника прокуратури невстановленого зразка – «Прокуратура України» - громадські спостерігачі.

У зв’язку з цим працівники прокуратури закликають мешканців міст та області бути пильними та уважними. Не піддаватись на жодні провокації, а у випадку виявлення подібних фактів невідкладно повідомляти у правоохоронні органи.