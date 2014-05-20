Мінекономіки пропонує повернути рекламу сигарет

Цей законопроект було підготовлено Департаментом розвитку торгівлі Міністерства економіки та оприлюднено на офіційному сайті міністерства.

Згаданий законопроект неодноразово розглядали і повертали на доопрацювання попередні уряди. Документ пропонує запровадити поняття «спеціалізованих місць продажу алкогольних і тютюнових виробів» - для тих торгових точок, чий торговий оборот на 60% і більше складають алкогольні та тютюнові вироби.

При цьому вартість ліцензії на роздрібну торгівлю для спеціалізованих точок продажу буде в 2-3 рази нижчою, ніж для звичайних магазинів. Так, якщо ціна ліцензії на продаж сигарет в спеціалізованому місці торгівлі, згідно із законопроектом, складатиме 2000 грн. (на один касовий апарат), то в звичайному магазині – 6000 грн. Ліцензія на продаж алкогольних напоїв для спеціалізованого місця торгівлі становитиме 8000 грн., а для звичайного магазина – 16 000 грн.

Експерти прогнозують, що від прийняття законопроекту виграють великі мережі кіосків, що спеціалізуються на продажу сигарет.

- Цим законопроектом Мінекономіки зробить два величезних подарунки великим мережам кіосків, що спеціалізуються на торгівлі тютюновими виробами. По-перше, ліцензія на торгівлю для них буде втричі дешевшою, аніж для звичайних торгових точок. По-друге, їм дозволять рекламу сигарет – а це доступ до колосальних рекламних бюджетів тютюнових компаній – пояснює заслужений економіст України, консультант міжфракційної депутатської групи «За духовність, моральність і здоров’я України» Верховної Ради України VI скликання Олег Івченко.

До того ж, за словами експерта, законопроект має суттєві корупційні ризики і в цілому юридично опрацьований дуже слабко.

- Абсолютно незрозуміло, яким чином можна порахувати частку того чи іншого товару в торговому обороті до того, як отримано ліцензію на торгівлю. До того ж, за законопроектом, умови роботи для таких спеціалізованих точок продажу буде встановлювати Кабмін, а це знижує рівень прозорості прийняття рішень і контролю громадськості – впевнений Олег Івченко.

З ним згоден і завідуючий відділом контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень при Міністерстві охорони здоров’я Костянтин Красовський.

- Цей законопроект суперечить міжнародним зобов’язанням України. Україна ратифікувала Рамкову конвенцію по боротьбі з тютюном і зобов’язалася заборонити усі форми реклами, спонсорства, просування тютюнових виробів – незалежно від того, чи мова йде про спеціалізовані чи неспеціалізовані точки продажу. Що стосується алкоголю, цей законопроект збільшить його доступність для населення. В результаті буде більше травм і смертей, пов’язаних із споживанням алкоголю. Цю ініціативу просувають алкогольні та тютюнові компанії і, зрозуміло, що вона категорично суперечить інтересам громадського здоров’я, а також бажанню України гармонізувати українське законодавство із законодавством Євросоюзу – впевнений Костянтин Красовський.