Росіяни раді анексії Криму, але відпочивати туди не їдуть
Незважаючи на пропаганду і створення позитивного іміджу туристичного Криму, там досі мало росіян. Росіяни вибирають відпочинок в Сочі.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
На вокзалі жінки, перебиваючи одна одну, пропонують відпочинок у приватному секторі. Наприклад, невелика двокімнатна квартира в центрі з вигодами, плазмовим телевізором і килимами на стіні вартує у гривнях 650 за добу. Власниця переконує, що такі домашні умови витримають конкуренцію із сотнями побудованих до олімпіади сучасних готелів.
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Сочинська підприємниця своїх кримських колег конкурентами не вважає.
За кількістю природних та історичних пам'яток Сочі значно поступається Криму з його 11 тисячами об'єктів культурної спадщини. Однак російських туристів кримська краса поки не зацікавила. Вони патріотично схвалюють анексію Криму, але загоряти їдуть до Сочі.