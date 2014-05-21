Росіяни раді анексії Криму, але відпочивати туди не їдуть

07:53, 21 травня 2014
Суспільство
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Незважаючи на пропаганду і створення позитивного іміджу туристичного Криму, там досі мало росіян. Росіяни вибирають відпочинок в Сочі.

Пляжи Крыма пустуют / live.kerch.net

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

На вокзалі жінки, перебиваючи одна одну, пропонують відпочинок у приватному секторі. Наприклад, невелика двокімнатна квартира в центрі з вигодами, плазмовим телевізором і килимами на стіні вартує у гривнях 650 за добу. Власниця переконує, що такі домашні умови витримають конкуренцію із сотнями побудованих до олімпіади сучасних готелів.

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Сочинська підприємниця своїх кримських колег конкурентами не вважає.

За кількістю природних та історичних пам'яток Сочі значно поступається Криму з його 11 тисячами об'єктів культурної спадщини. Однак російських туристів кримська краса поки не зацікавила. Вони патріотично схвалюють анексію Криму, але загоряти їдуть до Сочі.

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