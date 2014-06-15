У Бердянську попрощалися із десантником, який загинув у бою у Сніжному

У Бердянську прощалися з Сергієм Шерстньовим. 25-річний десантник загинув у пʼятницю під час бою у Сніжному на Донеччині. Там колона бійців Миколаївської бригади повітряно-десантних військ потрапила у засідку терористів, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

На автоколону напали неподалік кордону. Бойовики були озброєні великокаліберними кулеметами, БТРами та мінометними установками. Українці, які пересувалися у рамках операції з блокування лінії кордону, прийняли бій. У ході бойових дій загинуло троє наших бійців, ще двадцять шестеро поранено.

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Сергій Шерстньов записався добровольцем до лав Збройних сил одним із перших у Бердянську. Труну з його тілом пронесли однією з центральних вулиць, поховали десантника з усіма військовими почестями.