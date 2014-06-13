Міноборони: у бою під Сніжним вбито 40 бойовиків і знищені 12 одиниць техніки

Як повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони, 12 червня, поблизу державного кордону, на південний захід від населеного пункту Степанівна, під час запеклого бою українські військові сил антитерористичної операції знищили 2 БТР, 2 танки і 2 КамАЗи, на яких були встановлені великокаліберні кулемети 12.7 мм - "КОРД".

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В цей же день були перехоплені і знищені 3 колони терористів. Зокрема, на дорозі, розташованій південніше населеного пункту Сніжне, ударами бойових вертольотів знищена автомобільна колона, яка вторглася з боку Росії. Після ударів бойових вертольотів був висаджений повітряний десант, який завершив розгром супротивника. Втрати терористів склали: 12 одиниць автомобільної техніки і понад 40 бойовиків, які перевозили значну кількість зброї російського походження і боєприпасів. Зокрема, переносні зенітно-ракетні комплекси, протитанкові рушниці і стрілецьку зброю.

Збройні сили спільно з Державною прикордонною службою взяли під контроль ділянку державного кордону на півдні і півночі Луганської області та на півночі Донецької області.