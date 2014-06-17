Проштампований окупантами паспорт можна поміняти - ДМС України

Про це повідомляють Новини Криму з посиланням на сайт Асоціації «Громадянське єднання Криму».

Раніше у Федеральній міграційній службі РФ (ФМС) у Криму була затверджена спрощена процедура документування посвідки на проживання (ПНЖ) жителів півострова, які написали заяву про відмову від набуття громадянства РФ.

У відповідності з цією процедурою, ФМС РФ ставить штамп «Посвідка на проживання» в український закордонний паспорт або, у разі його відсутності, у внутрішній паспорт громадянина України. При цьому від власника паспорта потрібна письмова згода з проставленням такого штампа.

У зв'язку з цим Асоціація «Громадянське єднання Криму» звернулася з запитом до ДМС України про допустимість цієї позначки з точки зору законодавства України.

Офіційною відповіддю ДМСУ стала заборона: наявність такого штампу - підстава для заміни паспорта на новий.

Читайте такожРаді пропонують створити в Криму вільну економічну зону«У Державній міграційній службі України (далі-ДМС) в межах компетенції розглянуто звернення Асоціації «Громадянське єднання Криму» щодо законності проставлення відмітки «Вид на проживання» у паспорт громадянина України, у зв'язку з чим повідомляємо, що, відповідно до пункту 6 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503-XII, забороняється вносити до паспорта записи, не передбачені цим положенням або законодавчими актами України.

Одночасно інформуємо, що в разі проставлення в паспорт громадянина України записів, які не передбачені чинним законодавством України, особа може звернутися до підрозділу ДМС із заявою про обмін паспорта», - йдеться в офіційній відповіді служби за підписом заступника голови ДМС України, Т.В. Нікітіної.

Раніше повідомлялося, що жителі Криму, які хочуть зберегти українське громадянство, але примусово отримали російське, зобов'язані подати заяву про відмову від нього.