Відмова від російського громадянства дозволить кримчанам зберегти українське підданство, - ФМС Росії

Про це під час прес-конференції повідомив старший інспектор з особливих доручень відділу нормативно-методичного забезпечення управління з питань громадянства ФМС Росії Ілля Кирилов, повідомляє "Кримське інформаційне агентство".

"На сьогоднішній день ті, хто не встиг пред'явити свій намір зберегти українське громадянство, тепер згідно з чинним законодавством буде проходити процедуру оформлення виходу з російського громадянства, оскільки всі зареєстровані в Криму громадяни автоматично визнані росіянами", - повідомив він.

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Як зазначив чиновник, ця процедура необхідна для того, щоб громадяни Криму могли оформити вид на проживання і безперешкодно переміщатися по території Російської Федерації.

"Реєстрацію за місцем проживання цих громадян ніхто не відміняв. Вони продовжують жити в Криму, але на правах іноземних громадян. Їм необхідно оформити вид на проживання в будь-якому відділенні ФМС в Криму", - додав Кирилов.

Крім усього зазначеного, співробітник ФМС сказав, що певного строку оформлення виду на проживання для таких громадян поки немає, але при переміщенні територією Росії на них поширюватимуться закони, як до іноземних громадян.

Як повідомляв УНІАН раніше, в окупованому Криму термін відмови від російського громадянства продовжено не буде.