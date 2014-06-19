У Донецькій області проблема відсутності інсуліну буде вирішена, запевняють в ОДА

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, з понеділка, 23 червня, постачання препарату до лікувально-профілактичних установ регіону буде відновлено.

У повідомленні пояснили, що проблеми з постачанням інсуліну в Донецькій області виникли через зміни до деяких нормативних документів уряду, що набули чинності.

Так, постановою Кабінету міністрів України від 14 серпня 2013 року «Про реалізацію пілотного проекту з впровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну» було передбачено забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами шляхом встановлення референтних цін на препарати інсуліну. У зв'язку з цим, у грудні Мінохоронздоров'я призупинило проведення торгів із закупівлі препаратів інсуліну для лікування хворих на цукровий діабет за рахунок обласних бюджетів.Читайте такожУ Костянтинівці Донецької області закінчується інсулін - ЗМІ

Проте, з 24 березня цього року набула чинності інша постанова Кабміну, якою передбачено перенесення термінів реалізації пілотного проекту на січень 2015 року.

У зв'язку з цим, у квітні департамент охорони здоров'я облдержадміністрації оголосив торги на закупівлю препаратів інсуліну, але вони були призупинені Антимонопольним комітетом через скаргу одного з учасника торгів.

Разом з тим, у квітні департамент охорони здоров'я за кошти обласного бюджету придбав інсуліни для дітей у повному обсягу і частково для дорослих хворих на цукровий діабет у розмірі 20% від виконання договору минулого року з постачання лікарських засобів для лікування цукрового діабету.

За словами заступника директора департаменту охорони здоров'я Тамари Циганок, «з 23 червня буде продовжено постачання препаратів інсуліну до лікувально-профілактичних установ у містах і районах області для хворих на цукровий діабет за рахунок економії коштів обласного бюджету».

Вона також повідомила, що з метою економії часу, для здійснення безперервного забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну, департаментом у терміновому порядку розроблено механізм забезпечення хворих препаратами інсуліну через аптечну мережу області. Вже підготовлено відповідний наказ, обрані аптеки, що мають відповідні умови для зберігання інсуліну.Читайте такожХаркову на закупівлю інсуліну з держбюджету виділять понад 20 млн

У ОДА відзначили, що завдяки вжитим заходам, хворі на цукровий діабет зможуть придбати препарати інсуліну в аптечній мережі за безплатними рецептами лікаря-ендокринолога. Для цього пацієнт має звернутися до лікаря-ендокринолога, який випише безплатний рецепт на необхідний препарат інсуліну і пояснить, яка аптека відпустить препарат інсуліну за цим рецептом.