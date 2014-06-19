Міхалков: санкції проти РФ вплинули на проведення Московського кінофестивалю

Про це повідомив президент фестивалю Микита Міхалков на прес-брифінгу в кінотеатрі "Пушкінський", де в четвер увечері кінофестиваль відкриється в 36-й раз, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Фестиваль не вмирає, - констатував президент ММКФ. - Проблеми прийшли, пов'язані з санкціями проти нас. Хтось остерігається, хтось боїться. Позначилося це на фестивалі, не можу це приховувати. І було б дивно, якби на всій Росії позначилося, а на кінофестивалі немає".Читайте такожЄС не ухвалить рішення щодо переходу до третьої фази санкцій проти Росії - джерело

"Це неприємно, але є позитивна річ, - продовжив Міхалков. - Є реальна необхідність звернутися на самих себе. Я особисто відчуваю, що з'являється бажання бути незалежними і висловити протест проти формулювання покарати Росію".

Міхалков сподівається, що фестиваль пройде спокійно. Він повідомив, що на фестивалі представили свої роботи 61 країна - 397 художніх фільмів, а спочатку було надіслано 1144 фільму.