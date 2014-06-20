Жителі Сум відправили до зони АТО декілька тонн гуманітарної допомоги
Жителі Сум відправили сьогодні до зони АТО декілька тонн гуманітарної допомоги.
Як повідомив УНІАН представник Сумської обласної громадської організації «Бюро аналізу політики» Олег Очкалов, за три дні в офіс організації небайдужі сумчани принесли стільки продуктів, речей і господарських товарів, що не все помістилося в наявний транспорт, і частину допомоги активісти залишили на наступну поїздку.
«Гуманітарний вантаж, а це декілька тонн, збирали усі разом. Великі внески зробили деякі організації, сумська мережа продуктових магазинів, працівники окремих заводських цехів. Також всі дні на пункт прийому допомоги йшли сумчани з маленькими пакетами медикаментів, продуктів і госптоварів», - відзначив громадський активіст.Читайте такожКияни масово здають кров для військовослужбовців, поранених під час АТО
За його словами, допомогу військовослужбовцям закупили і централізовано, зокрема лопати, казанки, пили, сокири, засоби гігієни, а крупи, чай, одяг приносили люди.
«Були й адресні посилки від родичів солдат. Найнезвичайніша з них – баян. Найдорожчі – бронежилети і каски: родичам довелося купити те, що не забезпечила держава», – наголосив Очкалов.
Як повідомляв УНІАН, Сумський батальйон територіальної оборони відбув до Луганської області 9 червня. Він укомплектований 463 бійцями.