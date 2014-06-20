Жителі Сум відправили до зони АТО декілька тонн гуманітарної допомоги

Як повідомив УНІАН представник Сумської обласної громадської організації «Бюро аналізу політики» Олег Очкалов, за три дні в офіс організації небайдужі сумчани принесли стільки продуктів, речей і господарських товарів, що не все помістилося в наявний транспорт, і частину допомоги активісти залишили на наступну поїздку.

«Гуманітарний вантаж, а це декілька тонн, збирали усі разом. Великі внески зробили деякі організації, сумська мережа продуктових магазинів, працівники окремих заводських цехів. Також всі дні на пункт прийому допомоги йшли сумчани з маленькими пакетами медикаментів, продуктів і госптоварів», - відзначив громадський активіст.Читайте такожКияни масово здають кров для військовослужбовців, поранених під час АТО

За його словами, допомогу військовослужбовцям закупили і централізовано, зокрема лопати, казанки, пили, сокири, засоби гігієни, а крупи, чай, одяг приносили люди.

«Були й адресні посилки від родичів солдат. Найнезвичайніша з них – баян. Найдорожчі – бронежилети і каски: родичам довелося купити те, що не забезпечила держава», – наголосив Очкалов.

Як повідомляв УНІАН, Сумський батальйон територіальної оборони відбув до Луганської області 9 червня. Він укомплектований 463 бійцями.