На Львівщині чоловік пожертвував на придбання амуніції для військових 60 тисяч гривень

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Львівського обласного військового комісаріату.

Як зазначається у повідомленні, несподіваний внесок зробив добродій з міста Броди, що у Львівській області. Він пожертвував на потреби військових 60 тис грн. Чоловік побажав зробити це інкогніто, відомо лише, що він є приватним підприємцем.

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„Пожертвувані кошти будуть використані для повного забезпечення восьми бійців, які призвані до лав Львівського батальйону територіальної оборони Бродівським райвійськкоматом, необхідною амуніцією. Цього ж дня було закуплено форму, взуття та одяг для восьми солдат, в ніч на 1 липня закупили бронежилети та каски”, - зазначається у повідомленні.

Довідка УНІАН. У місті Броди дислокується дислокується 16-а бригада армійської авіації.

2 травня у Слов‘янську загинуло п'ятеро авіаторів 16-ї бригади армійської авіації.

24 червня у збитому під Слов’янськом біля гори Карачун військовому вертольоті Мі-8 загинуло три члени екіпажу Бродівської авіабригади.