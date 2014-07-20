Кращим українським повнометражним фільмом Одеського кінофестивалю визнано стрічку «Сутінки»

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо пізно увечері 19 липня під час церемонії закриття фестивалю, яка почалася з хвилини мовчання за загиблими на сході країни – мирними людьми й українськими військовослужбовцями.

Статуетку «Золотий Дюк» за кращий український повнометражний фільм національної конкурсної програми й грошовий приз - 50 тис. грн - голова жури національної конкурсної програми Віталій Манський вручив режисерові документальної картини «Сутінки» Васяновичу.

Крім того, почесний приз за вклад в кіномистецтво одержала український режисер Кіра Муратова, фільм якої «Астенічний синдром» було показано в рамках фестивалю, на Ланжеронівськом спуску.

Переможцем у номінації «Краща акторська робота» стала Анжеліка Літценбургер (фільм Party Girl).

Призом «за захоплюючу режисуру і безкомпромісно правдиве відображення китайської сучасності» відмічено режисера картини «Чорне вугілля, тонкий лід» Йінан Дяо.

Нагороду за «Кращий фільм фестивалю» з рук голови журі міжнародної конкурсної програми, британського режисера Пітера Веббера одержала грузинська картина «Побачення всліпу» в особі продюсера Олени Єршової і виконавця головної ролі Андро Сакварелідзе.

Журі також відзначило дві стрічки міжнародної конкурсної програми спеціальними нагородами - мексиканський фільм «Гуерос» Алонсо Руїспаласіоса за «новаторську форму вираження поваги до класичного французького кінематографу» й російську стрічку «Зірка» Анни Мелікян за акторську гру Тіни Далакішвілі.

Закриваючи церемонію, президент ОМКФ Вікторія Тігіпко відзначила: «Всі ми запам'ятаємо цей складний рік – і як рік становлення нової демократії в Україні, і як п'ятий, ювілейний рік ОМКФ. Кожний з дев'яти днів фестивалю підтвердив, що рішення його проводити, попри все, було правильним. Доказ того - численні аншлаги й овації стоячи...».

За її словами, покази фестивалю відвідали більш як 105 тисяч глядачів.

6-ий ОМКФ заплановано на 10-18 липня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, гран-прі 5-го ОМКФ - статуетку «Золотий Дюк» і 12 тис. євро - за результатами глядацького голосування присуджено ізраїльському фільму «Мотивації нуль».

5-й Одеський міжнародний кінофестиваль проходив з 11 по 19 липня.