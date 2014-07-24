У Шахтарську з шахти №1-6 озброєні люди викрали вибухові речовини - міліція

22:39, 24 липня 2014
Суспільство
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У м.Шахтарськ Донецької області з шахти №1-6 озброєні люди викрали вибухові речовини.

REUTERS

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, в Шахтарський міськвідділ міліції з «Шахти №1-6» надійшла заява про те, що невідомі в камуфляжній формі, з автоматичною зброєю, здійснили збройний напад на підприємство.

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У роздавальній камері підприємства бойовики викрали вибухові речовини - 288 кг амоніту та 315 електродетонаторів, заподіявши підприємству матеріальних збитків на суму 27,541 тис грн.

Попередня правова кваліфікація - ст.262 ч.3 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) КК України.

Проводиться розслідування.

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