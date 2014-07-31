Європейцями себе відчувають майже 40% українців - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані дослідження, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерева” та Центром імені Разумкова, що були оприлюдненні сьогодні на прес-конференції у Києві.

Соціологи зазначили, що на хвилі підйому проєвропейських настроїв у грудні 2013 року було зафіксовано максимальний показник у цьому питанні — 44% українців вважали себе європейцями. Однак після того цей показник пішов на спад. Але якщо аналізувати дані, починаючи з 2008 року, то кількість тих, хто ідентифікує себе європейцем, поступово збільшується.

У регіональному розподілі найбільше тих, хто вважає себе європейцями, - серед жителів заходу (59%), найменше — серед жителів Донбасу (11%). У центрі відчувають себе європейцями 43% опитаних, не відчувають — 47%, на півдні — 38% та 50,5%, на сході - 28,5% та 63%, на Донбасі — 11% і 82% відповідно.

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Соціологи підкреслили, що на Донбасі кількість тих, хто відчуває себе європейцями, ще рік тому була на рівні 27%, а тих, хто не відчуває — 62%. Експерти зазначили, що у даний час спостерігається радикалізація настроїв та бажання дистанціюватися від європейської спільноти. Адже серед жителів Донбасу істотно збільшилася частка тих, хто категорично не вважає себе європейцем, — від 33% у травні 2013 року до 55% у травні 2014 року.

На півдні кількість тих, хто не вважає себе європейцями, дещо зросла за останній рік (від 44% до 50,5%). На сході змін не відбулося.

Загальнонаціональне дослідження громадської думки проводилось з 14 по 15 травня 2014 року. Опитування проводилося в усіх регіонах за винятком Криму. Усього було опитано 2011 респондентів за вибіркою репрезентативною дорослого населення України (старше 18 років). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.