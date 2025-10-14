Економіка країни стикається з нестачею кваліфікованих кадрів після трьох років стагнації.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прагне оживити економіку та вирішити проблему скорочення робочої сили. Для цього уряд країни дозволить громадянам, які вирішать працювати після досягнення пенсійного віку, заробляти до 2 тисяч євро на місяць без сплати податків.

Як пише газета Financial Times, це частина ініціативи Мерца, спрямованої на подолання дефіциту робочої сили та відновлення найбільшої економіки Європи. За оцінками уряду, цей захід коштуватиме 890 мільйонів євро на рік з моменту набуття чинності 1 січня.

Коаліція Мерца прагне пом’якшити наслідки старіння робочої сили в Німеччині, адже економіка стикається з нестачею кваліфікованих кадрів після трьох років стагнації.

"Німецький ринок праці стикається зі структурними викликами внаслідок демографічних змін. Покоління бебі-бумерів поступово виходитиме на пенсію в найближчі роки, тоді як працювати починає менше молодих людей. Це призводить до нестачі кваліфікованих працівників у багатьох галузях", - йдеться у проєкті закону.

Працювати після виходу на пенсію в Німеччині дозволено, як і в більшості країн Європи, але Берлін прагне зробити це більш привабливим за допомогою податкових пільг.

Інші країни також заохочують роботу після виходу на пенсію – з певним успіхом. Наприклад, у Греції кількість працюючих пенсіонерів зросла з 35 000 у 2023 році до понад 250 000 станом на вересень, після того як Афіни дозволили працюючим пенсіонерам зберігати повну пенсію та оподатковувати додатковий дохід за зниженою ставкою 10%, за даними міністерства праці Греції.

Зазначається, що Німеччина стикається з одними з найсерйозніших демографічних викликів у Європі: 4,8 млн працівників, що складає 9% робочої сили, вийдуть на пенсію до 2035 року, що створює тиск на систему соціального забезпечення та економіку.

Крім скорочення робочої сили, Німеччина має найменшу середню тривалість робочого часу серед усіх економік ОЕСР, а частка працівників із неповним робочим днем зросла більш ніж удвічі - до 30% робочої сили з початку 1990-х років, головним чином серед жінок.

Податкова пільга також допоможе "довше зберігати досвід і знання в компаніях" і призведе до "загального підвищення рівня зайнятості, економічного зростання та збільшення доходів держави", ідеться у проєкті закону. При цьому працівники та роботодавці все одно сплачуватимуть соціальні внески із цих зарплат, що допоможе зміцнити фінансовий стан систем охорони здоров’я та пенсійного забезпечення Німеччини.

Кількість учасників нової програми має зростати з часом, вважає головний економіст Berenberg Bank Гольгер Шмідінґ. Він додав, що позитивні ефекти для зростання економіки та соціальних внесків "переважать витрати протягом двох-трьох років".

"Це також сигнал, що суспільство цінує внесок старших людей, які вирішують залишатися активними та продовжують працювати. Це створює певний позитивний психологічний ефект з часом", – цитує Шмідінґа FT.

