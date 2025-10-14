Мер Одеси Геннадій Труханов, якого сьогодні позбавили громадянства України, заявив, що оскаржуватиме це рішення.

Зокрема, після того, як стало відомо, що Труханова позбавили громадянства, його на вулиці, біля будівлі Одеської міської ради, "перехопили" активісти, поставили кілька питань та зафіксували це на камеру. На відео, яке оприлюднила одеситка Віра Запорожець, можна почути, як мера запитують: "Що будемо робити?... Оскаржувати?".

"Дійсно. Ви ж бачите, що це чисті фейки... Не було ніяких паспортів…", - сказав міський голова.

Відповідаючи на питання, чи збирається він залишити Україну, зокрема Одесу, мер відповів, що ні, бо, за його даними, він має підтримку більшості жителів міста. Також Труханов вважає, що питання щодо його громадянства постало саме зараз, бо це нібито пов’язано з виборами:

"Бояться, що я балотуватимуся та виграю вибори".

Він додав, що йде у мерію працювати та запропонував тим, хто радіє через рішення про позбавлення його громадянства України, "випити шампанського".

Громадянство Труханова

Як писав УНІАН, президент Володимир Зеленський повідомив про рішення щодо низки осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства. Зокрема, керівник СБУ Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні України.

Президент сказав, що підтверджена наявність російського громадянства у деяких осіб, тому підписано відповідний указ. В ефірі телемарафону ведуча з посиланням на джерела в органах влади заявила, що громадянства України вирішено позбавити мера Одеси Геннадія Труханова, колишнього народного депутата від Партії Регіонів Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.

Своєю чергою, Труханов заявив, що ніколи не мав громадянства РФ.

