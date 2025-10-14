Пєсков похвалив Віткоффа, якому президент США дав відповідне доручення.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтримав доручення президента США Дональда Трампа, яке він дав своєму спеціальному представнику Стіву Віткоффу, сконцентруватися на вирішенні питання війни в Україні. Коментар Пєскова публікують російські ЗМІ.

"Ми вітаємо такі наміри. Вітаємо підтримання політичної волі на те, щоб сприяти пошукам шляхів мирного врегулювання", - висловився речник Кремля.

Він нагадав, що представники російського керівництва знайомі з Віткоффом, і відзначив його "ефективність на Близькому Сході".

"Ми уже добре знайомі з Віткоффом. Він ефективний. Він довів свою ефективність на Близькому Сході, і надіємося, що його таланти будуть і далі сприяти на українському напрямку", - зазначив Пєсков.

Крім того, він заявив, що російська сторона нібито "зберігає свою відкритість, готовність до мирного діалогу".

"Сподіваємося, що вплив США і дипломатична майстерність посланців президента Трампа допоможуть схилити українську сторону до більшої активності і до більшої готовності до мирного процесу", - додав речник Кремля.

Віткофф у переговорному процесі щодо війни в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, 13 жовтня Трамп натякнув, що після укладення мирної угоди щодо Гази він збирається врегулювати війну в Україні. Звертаючись до Віткоффа, президент США сказав, що "ми повинні розібратися з Росією". "Це було б чудово, чи не так? Але спочатку ми повинні розібратися з Росією. Якщо ти не проти, Стіве, нам варто сфокусуватися на Росії. Ми розберемося", - заявив очільник Білого дому.

Також Трамп розповів, як його недосвідчений посланець Віткофф 5 годин проговорив з Путіним. Виступаючи в ізраїльському Кнесеті, президент США згадав, що його спеціальний представник, коли їхав на переговори до російського диктатора Володимира Путіна, мало знав про Росію, самого Путіна і політику загалом, і зустріч між ними замість запланованих 20 хвилин тривала аж 5 годин.

