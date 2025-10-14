Речник Кремля Дмитро Пєсков підтримав доручення президента США Дональда Трампа, яке він дав своєму спеціальному представнику Стіву Віткоффу, сконцентруватися на вирішенні питання війни в Україні. Коментар Пєскова публікують російські ЗМІ.
"Ми вітаємо такі наміри. Вітаємо підтримання політичної волі на те, щоб сприяти пошукам шляхів мирного врегулювання", - висловився речник Кремля.
Він нагадав, що представники російського керівництва знайомі з Віткоффом, і відзначив його "ефективність на Близькому Сході".
"Ми уже добре знайомі з Віткоффом. Він ефективний. Він довів свою ефективність на Близькому Сході, і надіємося, що його таланти будуть і далі сприяти на українському напрямку", - зазначив Пєсков.
Крім того, він заявив, що російська сторона нібито "зберігає свою відкритість, готовність до мирного діалогу".
"Сподіваємося, що вплив США і дипломатична майстерність посланців президента Трампа допоможуть схилити українську сторону до більшої активності і до більшої готовності до мирного процесу", - додав речник Кремля.
Віткофф у переговорному процесі щодо війни в Україні
Як повідомляв раніше УНІАН, 13 жовтня Трамп натякнув, що після укладення мирної угоди щодо Гази він збирається врегулювати війну в Україні. Звертаючись до Віткоффа, президент США сказав, що "ми повинні розібратися з Росією". "Це було б чудово, чи не так? Але спочатку ми повинні розібратися з Росією. Якщо ти не проти, Стіве, нам варто сфокусуватися на Росії. Ми розберемося", - заявив очільник Білого дому.
Також Трамп розповів, як його недосвідчений посланець Віткофф 5 годин проговорив з Путіним. Виступаючи в ізраїльському Кнесеті, президент США згадав, що його спеціальний представник, коли їхав на переговори до російського диктатора Володимира Путіна, мало знав про Росію, самого Путіна і політику загалом, і зустріч між ними замість запланованих 20 хвилин тривала аж 5 годин.