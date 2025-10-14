КНДР назвала її "найпотужнішою системою стратегічної ядерної зброї".

Північна Корея (КНДР), ймовірно, отримала технологічну допомогу від Росії у розробці нової міжконтинентальної балістичної ракети. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS) генерал Цзінь Йон Сун, повідомляє Yonhap.

Зазначається, що Hwasong-20 ICBM, яку КНДР назвала "найпотужнішою системою стратегічної ядерної зброї", було представлено на військовому параді, що відбувся минулого тижня з нагоди 80-ї річниці заснування правлячої Трудової партії Кореї.

Як пише видання, конструкція самохідної транспортно-пускової установки на колісному шасі для Hwasong-20 відрізнялася від попередньої Hwasong-19, вперше випробуваної в жовтні минулого року. Це викликало припущення, що Північна Корея могла отримати підтримку від Росії в розробці нової ракети великої дальності на тлі поглиблення військового альянсу між двома країнами.

Відео дня

"Я вважаю, що існує достатня ймовірність", – сказав голова JCS на парламентському аудиторському засіданні, відповідаючи на запитання про таку можливість.

Крім того, він визнав занепокоєння щодо розробки зброї КНДР та сказав, що військові ретельно підготуються до реагування на неї, додавши, що для нових систем озброєння необхідна подальша технологічна перевірка.

Як Росія допомагає КНДР

Як повідомляв УНІАН, напередодні міністр оборони Південної Кореї Ан Гю Бак заявив, що Північна Корея, ймовірно, отримала технічну допомогу від Росії в розробці підводних човнів. КНДР раніше пообіцяла розробити підводні човни, здатні запускати балістичні ракети, і провела випробувальні пуски таких ракет з підводних платформ. Північна Корея також займається розробкою атомних підводних човнів.

Ан заявив, що, вочевидь, Північна Корея отримує "різні технології" для розробки підводних човнів. Однак міністр, за його словами, передчасно робити висновок про те, що Пхеньян провів випробувальний пуск балістичної ракети підводного базування (БРПЛ) з підводного човна.

Вас також можуть зацікавити новини: