Трамп заявив, що після Ізраїлю і ХАМАС зосередить свої зусилля на досягненні угоди про припинення війни РФ проти України.

Президент США Дональд Трамп готується озброїти Україну ракетами великої дальності "Томагавк", зосередившись на припиненні війни з Росією.

Як пише The Telegraph, про це свідчить і те, що в п'ятницю глава Білого дому зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським. Вони обговорять свої "бачення" того, як далекобійні ракети "Томагавк" можуть допомогти посадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.

Видання нагадало, що Трамп пригрозив доставити "Томагавки" Києву, якщо Путін продовжить придушувати будь-яку надію на мирні переговори. А нещодавно він активізував обмін розвідданими із ЗСУ для сприяння їхнім дальнім ударам по російських енергетичних об'єктах.

Журналісти зазначили, що у своєму виступі в парламенті Ізраїлю Трамп заявив, що тепер зосередить свої зусилля на посередництві в досягненні угоди про припинення війни РФ проти України:

"Було б чудово, якби ми змогли укласти мирну угоду з [Іраном]... Спочатку нам потрібно покінчити з Росією. Давайте спочатку зосередимося на Росії".

Він зазначив, що за час свого президентства йому вдалося зробити чимало, але визнав, що питання завершення війни в Україні залишається для нього проблематичним. Він сказав, що насилу знайшов важелі впливу в угоді з Путіним.

Видання зазначило, що в понеділок українська делегація вилетіла до США для переговорів на високому рівні щодо зміцнення оборони України, забезпечення енергетичної стійкості та посилення санкцій проти РФ.

"У зв'язку зі зростаючими чутками про те, що Трамп може поставити "Томагавки" Україні, очікується, що Зеленський представить йому довгий список російських військових цілей, які можуть бути вражені цими ракетами", - зазначило видання.

Водночас журналісти додали, що якщо Трамп відправить Україні "Томагавки", то це ознаменує собою серйозне посилення американської підтримки і посилення позиції Трампа щодо Путіна.

"Чесно кажучи, мені, можливо, доведеться поговорити з Росією про "Томагавки". Чи хочуть вони, щоб "Томагавки" летіли в їхній бік? Не думаю", - заявляв Трамп.

А говорячи про Путіна глава Білого дому сказав так: "Я міг би сказати йому, що якщо війна не закінчиться, ми цілком можемо це зробити".

Видання зазначило, що ці погрози надійшли від Трампа після телефонної розмови із Зеленським, і позиції двох лідерів дедалі більше зближуються.

Журналісти нагадали, що Кремль уже застеріг Білий дім від поставок "Томагавків" і заявив, що цей крок розірве відносини з Вашингтоном. Однак Путін і його топчиновники утрималися від прямої критики Трампа через ракети, сподіваючись, що їм все ще вдасться переконати його відступити.

Ракети "Томагавк" для України

Київ сподівається, що ці ракети допоможуть знищити здатність РФ вести війну, перерізавши логістичні шляхи і розбивши заводи з виробництва ракет і безпілотників.

Дальність польоту "Томагавків" становить близько 2400 км, що дозволяє легко вразити такі цілі.

Раніше Зеленський говорив, що наявність в України цих ракет змусить Путіна сісти за стіл переговорів для обговорення припинення вогню.

