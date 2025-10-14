Переробка нафти в РФ становитиме менше ніж 5 млн барелів на день до червня наступного року.

Удари українських дронів стримуватимуть обсяги переробки нафти в Росії щонайменше до середини 2026 року.

Про це з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) повідомляє Bloomberg.

"‎Раніше ми припускали нормалізацію роботи нафтопереробних заводів ближче до кінця року, але тепер закладаємо більш обережний прогноз"‎, – кажуть фахівці МЕА.

Відео дня

Наразі Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що обсяги переробки в Росії становитимуть трохи менше 5 млн барелів на день до червня 2026 року, а згодом вони відновляться до рівня близько 5,4 млн барелів. Прогноз можуть переглянути в міру надходження нових даних. На думку фахівців, ‎масштабна кампанія дронових ударів по російських нафтопереробних заводах вже скоротила переробку нафти в РФ орієнтовно на 500 000 барелів на день.

Російський уряд засекретив більшість енергетичних даних, зокрема обсяги роботи НПЗ та виробництво автомобільного пального, що ускладнює точну оцінку збитків, завданих українськими атаками.

Експерти сходяться в одному – Росія опинилася у вкрай складній ситуації. За даними Служби зовнішньої розвідки України, до кінця року Кремль залежатиме від імпорту пального на рівні до 60%. Причина криється не лише у війні, а й у загальній деградації російської енергетичної моделі.

"‎Проблема швидко виходить за межі паливного сектору. Зростання цін на бензин підштовхує вгору вартість перевезень, що безпосередньо впливає на ціни споживчих товарів. У поєднанні з підвищенням ПДВ це створює ризик різкого прискорення інфляції"‎, – зазначають у розвідці.

На тлі скорочення переробки Москва у вересні збільшила експорт сирої нафти до 5,1 млн барелів на день – це максимум з травня 2023 року. Водночас загальні доходи від нафтового експорту впали до 13,4 млрд доларів, що пов’язано із падінням експорту нафтопродуктів.

Удари України по російським НПЗ – останні новини

Експерти підрахували, що з початку серпня Україна завдала щонайменше 28 ударів по ключових російських нафтопереробних заводах. Нагадаємо, минулого тижня дрони вразили російський НПЗ за 1400 км від кордону з Україною.

Українські атаки призвели до того, що Володимир Путін був змушений суттєво послабити правила надання паливних субсидій для російських НПЗ. Згідно з новим указом, нафтопереробні заводи можуть зберегти право на субсидії навіть у випадку, якщо ринкові оптові ціни на бензин та дизельне паливо значно перевищать встановлені російським урядом "порогові ціни".

Вас також можуть зацікавити новини: