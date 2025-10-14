При цьому вона зазначає, що багато з них не працюють, переховуються, щоб їх не зупинили працівники ТЦК.

Близько 1,5 мільйона чоловіків призовного віку в Україні перебувають в розшуку, бо не оновили дані у Територіальних центрах комплектування (ТЦК). Про це сказала народний депутат України Галина Янченко в етері Ранок.LIVE.

"Ви здивуєтеся, це космос. 1,5 мільйона чоловіків призовного віку не оновили дані і відповідно в розшуку", - зазначила вона.

При цьому додала, що якщо таких чоловіків зупинить ТЦК, то вони потраплять в навчальні центри.

"Навіть якщо вони знайдуть собі роботу на оборонному підприємстві, котре може забронювати 100% своїх працівників, то для того, щоб на це підприємство влаштуватися, раніше цим чоловікам потрібно було пройти ВЛК і оновити дані. А саме на ВЛК їх чекали представники ТЦК. Фактично було замкнене коло: оборонним підприємствам критично не вистачає людей, а в той же час півтора мільйони чоловіків, котрі в більшості ніде не працюють, а сидять вдома, ховаються", - наголосила Янченко.

При цьому розповіла, що законопроєкт, який було ухвалено минулого тижня парламентом України, покликаний розірвати це коло. За її словами, цей законопроєкт дає можливість оборонним підприємствам забронювати потенційних працівників тимчасово на 45 днів.

Янченко заявила, що в українських виробників озброєння з’явиться потенційний людський ресурс у 1,5 мільйона осіб і при цьому чоловіки отримають фактично другий шанс - повернутися до активного економічного життя, знайти роботу, зміцнювати обороноздатність країни і заробляти хороші гроші.

За словами нардепки, в оборонній сфері зараз зарплати від 20-30 тисяч гривень, зокрема, в збирача FPV-дронів, а якщо йдеться про інженерів, про тих, хто розробляє нові технології, то зарплата може бути в кілька тисяч доларів.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, яким, зокрема, дозволяється бронювання підприємствами військовозобовʼязаних працівників, що не мають військово-облікових документів, не уточнили дані або перебувають у розшуку.

Ним передбачено, що бронюванню підлягають всі військовозобовʼязані працівники критично важливих підприємств, а також підприємств оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, чи він не перебуває на військовому обліку, чи не уточнив персональні дані, а також якщо такий працівник перебуває у розшуку ТЦК.

Тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з дня укладання трудового договору з таким працівником та надається не більше одного разу за один календарний рік.

