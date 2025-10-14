Очікується, що Starship радикально змінить ринок ракетно-космічних запусків.

SpaceX успішно здійснила 11-й випробувальний запуск гігантської космічної системи Starship. Компанія мільярдера Ілона Маска поділилася кадрами посадки корабля на своїй сторінці в мережі X.

"Приводнення підтверджено! Вітаємо всю команду SpaceX з успішним одинадцятим випробувальним польотом Starship!" – вказано в офіційному повідомленні.

Прототип корабля стартував з космодрому Starbase у штаті Техас. Після відправлення Starship до космосу, прискорювач Super Heavy приводнився в Мексиканській затоці. При цьому верхній ступінь приводнився в Індійському океані, попередньо вивівши на орбіту макети супутників Starlink.

Випробувальний політ пройшов без жодної серйозної проблеми, яка б могла стати критичною. Він важливий ще й тому, що це останній політ Starship V2. Починаючи з наступного, у космос будуть відправляти Starship V3.

Довідка УНІАН. Starship розробляється компанією SpaceX Ілона Маска. Це повністю багаторазова надважка ракета-носій, призначена для економічної доставки вантажів і людей на навколоземні орбіти, а також для польотів на Місяць і Марс.

Наразі це найбільша за розмірами та масою ракета в історії, що перевершила за цими показниками знаменитий Saturn V, який використовувався НАСА для доставки людей на Місяць у рамках програми "Аполлон".

Starship – останні новини

Останнім часом Starship доволі часто стикався з труднощами під час тестів. Наприклад, майже повним провалом закінчилися випробування системи у травні цього року. Проблеми з орієнтацією призвели до некерованого входу Starship в атмосферу та подальшого руйнування корабля.

У червні прототип Starship вибухнув під час підготовки до випробувань в Техасі. В результаті інциденту космічний апарат було знищено. Водночас серпневі випробування Starship пройшли біль ніж вдало. Корабель не тільки вийшов на задану траєкторію, а й випустив імітатори Starlink.

