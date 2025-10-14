Найдорожче орендувати однокімнатні квартири у великих обласних центрах.

В Україні у 2025 році продовжується тенденція зростання цін на оренду однокімнатних квартир, у більшості міст цей показник становить у середньому 15%. Про це йдеться в переданому УНІАН релізі від OLX Нерухомість.

Зазначається, що у межах від 10% до 13% медіанна ціна стала вищою у Києві - 17 тисяч гривень, Івано-Франківську - 15 тис. грн, Вінниці - 13 тис. грн, Дніпрі - 11 тис. грн і Черкасах - 10 тис. грн.

Винятками у вересні 2025 стали Одеса - 11 тис. грн та Харків - 5 тис. грн, де медіанна вартість, у порівнянні з вереснем 2024, вища на 25% та 29% відповідно. Також на +20% фіксується зростання у Миколаєві - 6 тис. грн.

При цьому найменш змінились медіанні вартості на оренду в Ужгороді - 19 тис. грн, Львові - +2% до 18,5 тис. грн, Рівному - 12 тис. грн, а знизились – лише у Чернівцях на 6% до 11 тис. грн та Чернігові на 7% до 7 тис. грн.

"З початку повномасштабного вторгнення ринок оренди пройшов шлях від значних коливань цін до їх поступової стабілізації. З 2024 року спостерігаємо тенденцію поступового зростання вартостей. Традиційно, найдорожче орендувати однокімнатні квартири у великих обласних центрах. Натомість на Сході України, де гірша безпекова ситуація, ціни значно нижчі", - ідеться в повідомленні.

Оренда житла в Україні - останні новини

За даними OLX Нерухомість, вітчизняний ринок оренди житла залишається доступнішим, ніж у Польщі. Так, у великих містах України можна зняти квартиру за 400–500 доларів, а у західного сусіда аналогічна пропозиція стартуватиме від 800 доларів.

Раніше повідомлялося, що найдорожчим регіоном для оренди квартири залишався Київ з середнім цінником 19 тисяч гривень за однокімнатну квартиру. Згідно дослідження DIM.RIA, у столиці найдорожча оренда в Печерському районі - 25,2 тис. грн, найдешевша у Деснянському - 12,7 тис. грн за однокімнатну квартиру.

