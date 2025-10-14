Мелоні курить з 11 років.

Під час саміту в Єгипті, спрямованого на припинення війни в секторі Газа, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні кинути палити. Як пише Politico, їхній діалог опублікували італійські ЗМІ.

"Ти маєш чудовий вигляд. Але я повинен змусити тебе кинути палити", - сказав Ердоган Мелоні.

На це відреагував президент Франції Еммануель Макрон, заявивши зі сміхом, що "це неможливо!".

Мелоні також відкинула цю пропозицію, зазначивши, що відмова від паління може зробити її менш товариською і більш дратівливою.

"Я не хочу нікого вбивати", - заявила вона.

Раніше в книзі, заснованій на серії інтерв'ю, Мелоні зізналася, що знову почала курити після 13 років відмови. Але вона також визнала, що куріння допомогло їй зблизитися з іншими політиками, включно з президентом Тунісу Кайсом Саїдом.

Саміт у Єгипті - останні новини

Президент США Дональд Трамп оголосив про нібито закінчення війни в секторі Газа. За його словами, на черзі - Україна.

"Як ви пам'ятаєте, ми врегулювали сім конфліктів. Це восьмий. Я думав, що найлегше з усіх буде Росія-Україна. Думаю, що це також станеться", - заявив Трамп.

Трамп також спрогнозував, що партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на наступних виборах до парламенту знову переможе, причому зі ще кращим результатом, ніж на попередніх.

