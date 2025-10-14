Ціна новинки в Китаї становить близько 70 доларів.

Китайский виробник Vivo представив розумний годинник Watch GT 2 – недорогий, але дуже автономний. Заявлений час автономної роботи – до 17 днів при базовому використанні і до 33 днів у режимі економії енергії, передає NotebookCheck.

Дисплей у Vivo Watch GT 2 на 2,07-дюйма AMOLED з піковою яскравістю до 2400 ніт і кадровою частотою 60 Гц. Корпус алюмінієвий, товщина годинника – 10,97 мм при вазі близько 35,8 грама.

Годинник аналізує серцевий ритм, рівень кисню в крові, якість сну і навіть ризик аритмії – результати розраховують за 30 секунд. Також є оцінка рівня стресу і сну, розпізнавання десятків видів активності, ШІ-тренер для аналізу тренувань і подібні звичні штуки.

Користувачам доступна пам'ять для зберігання музики, мікрофон і динамік для здійснення викликів прямо з годинника, Bluetooth 5.4, GPS і NFC. Підтримуються Android і iOS, також Watch GT 2 можуть бути пов'язані з iPhone і смартфоном Vivo одночасно.

Vivo Watch GT 2 доступні у двох версіях: з Bluetooth за 499 юанів (~3000 грн) і Bluetooth + eSIM за 699 юанів (~4100 грн). Чи будуть вони продаватися на глобальному ринку, не згадується. У будь-якому разі з часом їх напевно можна буде знайти на торгових майданчиках на кшталт AliExpress.

УНІАН розповідав, що Apple Watch більше не найпопулярніший годинник у світі – його посунув Huawei. Китайські гаджети банально дешевші, ніж навіть найпростіші Apple Watch, при цьому їхнього функціоналу більшості покупців цілком вистачає, зазначають аналітики.

Раніше цього року на ринку з'явився перший Android-смартфон, що повноцінно працює з Apple Watch. Хоча для використання годинника його все одно потрібно спочатку налаштувати через iPhone.

